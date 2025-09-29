Deutschland hat den Zeitplan für die Lieferung von zwei Patriot-Systemen an die Ukraine bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Deutschland bereitet sich auf die Übergabe von zwei weiteren modernen Patriot-Luftabwehrsystemen an die Ukraine vor, die bis Ende 2025 geliefert werden sollen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius diese Ankündigung während des Warschauer Sicherheitsforums gemacht.

Dem Minister zufolge haben die jüngsten massiven Angriffe Russlands, bei denen mehr als 580 Drohnen und mehr als 40 Raketen abgefeuert wurden, die Notwendigkeit bestätigt, die Luftverteidigung der Ukraine weiter zu stärken.

„Und genau das tun wir auch“, sagte er.

Pistorius erinnerte daran, dass Berlin bereits drei Patriot-Systeme an Kiew übergeben hat. Zwei weitere Systeme sollen bis Ende 2025 geliefert werden.

„Bis Ende dieses Jahres werden wir mit Unterstützung unserer norwegischen Partner zwei weitere moderne Patriot-Systeme bereitstellen“, sagte der Minister.

Luftabwehrsysteme für die Ukraine