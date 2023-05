Dnipro überlebte Raketenangriff - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadt Dnipropetrowsk hat in der Nacht zum 22. Mai dank der Verteidigungskräfte einem Raketenangriff russischer Kriegsverbrecher standgehalten. Dies erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Sergej Lyssak.

„Faschisten. Terroristen. Unmenschen. Aber dank der Verteidigungskräfte haben wir dem Angriff standgehalten“, so der Beamte.

Er versprach, später Einzelheiten zu nennen, und erklärte, dass „wir uns noch nicht zu irgendetwas äußern“. Der Beamte rief dazu auf, die Regeln des Kriegsrechts ernst zu nehmen.

Wie wir bereits berichteten, waren am Montagabend, dem 22. Mai, in Dnipro und der Region Explosionsgeräusche zu hören.

Darüber hinaus gab es heute Abend eine Reihe von Explosionen in Saporischschja.

