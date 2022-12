Drei russische Handlangerinnen wurden in Cherson enttarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat bei Stabilisierungsmaßnahmen im befreiten Cherson drei Handlangerinnen der russischen Aggressoren enttarnt. Dies wird auf der Website des Sicherheitsdienstes am Donnerstag, den 8. Dezember, berichtet.

Es wird angegeben, dass sie sich während der Einnahme der Stadt freiwillig der von den Invasoren geschaffenen „Hauptabteilung der MIA der Region Cherson“ angeschlossen haben.

„Unter ihnen befindet sich der Leiter einer der „Kader“-Einheiten der Pseudo-Einrichtung. Sie war es, die eine umfassende Propagandakampagne startete, um die Einwohner zur Zusammenarbeit mit dem Aggressor zu bewegen. Gleichzeitig suchte sie persönlich nach „Gleichgesinnten“, denen sie anbot, in die Reihen der Besatzungsmacht einzutreten“, heißt es in dem Bericht.

Nach der Befreiung von Cherson versuchte die Kollaborateurin, sich zu verstecken, aber nicht lange. Sie befindet sich jetzt in Haft.

Ermittler des ukrainischen Sicherheitsdienstes informierten sie über einen Verdacht im Rahmen des Artikels über kollaborative Aktivitäten (Teil 7 von Artikel 111-1 des ukrainischen Strafgesetzbuches).

Zwei weitere feindliche Gefolgsleute entpuppten sich als ehemalige Mitarbeiter lokaler Banken. Nach der Einnahme der Stadt wechselten sie auf die Seite des Angreifers. Zu diesem Zweck wurden sie zum „Inspektor der Personalabteilung des Innenministeriums der Region Cherson“ und zum „Spezialisten des Föderalen Migrationsdienstes des Innenministeriums der Region Cherson“ ernannt.

Einige Tage vor der Befreiung der Stadt versteckten sie sich in einem vorübergehend besetzten Gebiet im Süden der Ukraine. In diesem Zusammenhang wurden eindeutige Beweise für gemeinsame Aktivitäten gesammelt. Die Anklageschriften wurden an die Gerichte weitergeleitet…