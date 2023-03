DTEK nimmt ein großes Windkraftwerk in der Region Mykolajiw in Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK hat den Bau der ersten Stufe des 114-MW-Windkraftwerks Tiligul in der Region Mykolajiw abgeschlossen. Dies teilte der Pressedienst von DTEK am Freitag, 10. März, mit.

„19 Windturbinen werden mit der Stromerzeugung beginnen, um die Energiebilanz der Ukraine zu unterstützen. Die Umsetzung des Projekts ist der erste Schritt zur Umsetzung der Initiative 30 by 2030“, die darauf abzielt, bis 2030 in der Ukraine eine Kapazität von 30 GW an erneuerbaren Energien zu installieren“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Unternehmens beträgt die volle Auslegungskapazität dieser Windkraftanlage 500 MW.

„Jetzt suchen wir nach Optionen für die weitere Umsetzung des Projekts, insbesondere nach Verhandlungen mit internationalen Geldgebern und Partnern“, so DTEK.

Der Eigentümer von DTEK, Rinat Achmetow, äußerte sich seinerseits zum Start des neuen Windparks.

„Im Jahr 2022 hatten wir große Pläne, den neuen Windpark Tiligul zu bauen. Durch den Einmarsch Russlands wurde das Projekt jedoch vorübergehend auf Eis gelegt. Heute möchte ich sagen: Wir haben beschlossen, den Bau des Windparks wieder aufzunehmen, und in den nächsten Wochen wird die erste Stufe der Anlage mit voller Kapazität in Betrieb sein. Der Krieg wird uns nicht aufhalten. Wir werden weiterhin Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, Kohle fördern, Strom erzeugen, das Netz wiederherstellen, für unsere Energieunabhängigkeit kämpfen und in die Zukunft investieren. Wir werden den Krieg gewinnen“, sagte er.