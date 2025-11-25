DTEK stellt die Infrastruktur wieder her und importiert rund um die Uhr Energie in die Ukraine, Timtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK arbeitet rund um die Uhr daran, die von den Russen beschädigte oder zerstörte Energieinfrastruktur wiederherzustellen und arbeitet auch daran, die Ukraine mit Energie zu versorgen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, dies in einem Interview mit dem US-Sender CNBC.

„Wir arbeiten rund um die Uhr daran, die Infrastruktur wiederherzustellen und die Energielieferungen an die Ukraine zu beschleunigen. Letzte Woche haben wir 100 Millionen Kubikmeter amerikanisches Flüssigerdgas in die Region importiert“, sagte er.

Timtschenko fügte hinzu, dass Russland Gas als Waffe einsetzt und dass es deshalb notwendig ist, die russischen Gaslieferungen nach Europa zu reduzieren.

Der CEO von DTEK glaubt, dass amerikanisches Flüssigerdgas eine Alternative zur russischen Ressource werden könnte.

DTEK importiert LNG aus den USA

Wie bereits berichtet, erklärte Rinat Achmetows DTEK, dass das Unternehmen zusätzliche Chargen von verflüssigtem Erdgas aus den USA an die Ukraine liefern möchte.

DTEK importierte eine Charge US-Flüssigerdgas über das Klaipeda-Terminal in Litauen.