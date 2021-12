Der ehemalige Diener Schewtschenko hat erklärt, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Hochverrats eingeleitet wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Volksabgeordnete Jewhen Schewtschenko sagte, der Sicherheitsdienst der Ukraine habe ein Strafverfahren gegen ihn wegen Hochverrats eingeleitet. Der Abgeordnete schrieb darüber auf seiner Facebook-Seite am Abend des 23. Dezember.

„Da die Information an die Medien durchgesickert ist, muss ich Ihnen mitteilen, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine tatsächlich ein Verfahren gegen mich nach Artikel 111 des Strafgesetzbuches eingeleitet hat“, heißt es in der Nachricht.

Dem Abgeordneten zufolge wird er beschuldigt, „eine ‚russische Welt‘ in der Ukraine zu schaffen“, was mit seiner „Freundschaft zu Belarus“ zusammenhänge.

Gleichzeitig äußerte sich der Sicherheitsdienst der Ukraine gegenüber der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine zu Schewtschenkos Situation.

Die Sicherheitsdienste erinnerten daran, dass der besagte Abgeordnete durch einen Sieg im Mehrheitswahlkreis in Saporischschja in die Werchowna Rada eingezogen ist. Bei der Wahl wurde er von der Partei Sluha Narodu nominiert, aber wegen seiner Haltung zu Weißrussland (Besuche in Minsk und Treffen mit Alexander Lukaschenko) wurde er von ihr ausgeschlossen.

„Schewtschenko unterstützte die illegale Verhaftung des Nexta-Gründers Roman Protasewitsch durch belarussische Sicherheitskräfte und drückte seinen Respekt für die ‚Staatlichkeit‘ von Belarus aus“, so die Agentur…