Eine FSB-Agentin wurde auf frischer Tat festgenommen: Sie korrigierte Angriffe auf Energieanlagen in der Region Winnyzja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Region Winnyzja wurde eine FSB-Agentin festgenommen, die russische Angriffe auf Energieanlagen korrigierte. Die Frau sammelte Informationen über Energieerzeugungsanlagen und gab die Koordinaten an den Feind weiter.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine.

Den Ermittlungen zufolge war die 46-jährige arbeitslose Frau, die dem Feind auffiel, als sie auf Telegram-Kanälen nach „leichtem Geld“ suchte, für die Ausrichtung des russischen Beschusses verantwortlich.

Ihre Hauptaufgabe bestand darin, zusätzliche Aufklärungsarbeit bei mehreren Energieerzeugungsanlagen in der Region zu leisten, die den größten Teil der Region mit Licht und Wärme versorgen.

Als sie sich in der Nähe der potenziellen „Ziele“ befand, machte die Agentin Fotos von ihnen und schickte sie zusammen mit den Koordinaten an ihren FSB-Vorgesetzten.

SBU-Beamte nahmen die Verdächtige auf frischer Tat fest, als sie auf dem Gelände einer der Energieanlagen herumging, um deren technischen Zustand zu überprüfen.

Wie die Agentin arbeitete

Es wurde festgestellt, dass die Täterin nach einem massiven russischen Angriff in den Bezirk Haisyn kommen sollte, um die Folgen der feindlichen Angriffe zu dokumentieren.

Die SBU-Ermittler haben dem Täter eine Verdachtsmeldung gemäß Teil 2 des Artikels 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine zugestellt, nämlich Hochverrat unter Kriegsrecht.

Die Verdächtige befindet sich in Haft, ohne das Recht, gegen Kaution freigelassen zu werden. Ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Russland rekrutiert Ukrainer