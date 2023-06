Eine Delegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs hat Butscha besucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und andere afrikanische Staats- und Regierungschefs, die die Ukraine besuchen, sind in Butscha in der Region Kiew angekommen. Dies teilte die südafrikanische Präsidialverwaltung auf Twitter mit.

Die Delegation besuchte die orthodoxe St.-Andreas-Kirche in Buka, bevor sie die Massengrabstätte von 458 Zivilisten besuchte, die zu Beginn des Krieges getötet wurden.

Ramaphosa hatte zuvor mit dem russischen Diktator Wladimir Putin über eine afrikanische Initiative zur friedlichen Beilegung des Krieges in der Ukraine telefoniert.

Afrikanische Vermittler wollen russischen Rückzug aus der Ukraine vorschlagen – Medien