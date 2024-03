Eine neue Wasserleitung wird in Mykolajiw so schnell wie möglich gebaut - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Problem mit der Wasserversorgung ist in Mykolajiw durch den Beschuss durch russische Terroristen sowie durch die Untergrabung des Wasserkraftwerks Kakhovska entstanden. In diesem Zusammenhang wird eine neue Wasserleitung in der Stadt gebaut werden. Dies berichtet der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf seinem Telegram-Kanal.

„Die Regierung als Ganzes hat (zur Lösung des Problems, Anm. d. Red.) bereits mehr als 1,3 Milliarden Hrywnja bereitgestellt. Die Versorgung mit technischem Wasser ist sichergestellt“, sagte der Beamte.

Um den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, wird derzeit eine umfassende Lösung entwickelt, die auch den Bau einer neuen Wasserleitung umfasst. Das entsprechende Projekt wird so bald wie möglich vorbereitet. Bei dem Treffen am 27. März wurden unter anderem die Vorschläge und Geldquellen geprüft.

„Nach den Ergebnissen des Treffens wurde angewiesen, die ununterbrochene Versorgung Mykolajiws mit technischem Wasser in diesem Jahr sicherzustellen sowie unverzüglich mit der Planung und dem Bau einer neuen Wasserleitung zur Versorgung der Stadt mit Trinkwasser fortzufahren“, fasste Schmyhal zusammen.

