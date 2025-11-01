Eine russische Drohne hat die Rettungskräfte in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben zynischerweise ein Feuerwehrauto mit einer Angriffsdrohne angegriffen, als die Einsatzkräfte des staatlichen Rettungsdienstes ein Feuer löschten. Glücklicherweise wurde keiner der Rettungskräfte verletzt.

In Cherson griff eine feindliche Drohne die Kämpfer des staatlichen Rettungsdienstes an, die nach dem Beschuss ein Feuer löschten. Darüber berichtete am Samstag, den 1. November, der Pressedienst des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine.

„Die russischen Angreifer setzen ihren Terror fort und zielen absichtlich auf die Retter. Heute Nachmittag ist nach einem weiteren Beschuss von Cherson in einem der Bezirke der Stadt ein einstöckiges Wohngebäude in Flammen aufgegangen. Eine Einheit des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen traf vor Ort ein und begann mit den Löscharbeiten. Während der Löscharbeiten griffen die Russen das Löschfahrzeug zynischerweise mit einer Angriffsdrohne an. Glücklicherweise wurde keiner der Rettungskräfte verletzt. Russland verstößt wieder einmal gegen alle Normen, indem es diejenigen angreift, die retten“, so der Pressedienst in einer Erklärung.