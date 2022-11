In einem Vorort von Kiew sind drei Menschen tot aufgefunden worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Dorf Sofiyivska Borshchagivka in einem Vorort von Kiew sind drei Menschen an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies teilte der Polizeichef der Region Kiew, Andrej Nebitow, am Freitag, den 11. November, mit.

„Heute wurden die Leichen eines jungen Paares, Kadetten einer Bildungseinrichtung, in einer der Wohnungen im ersten Stock gefunden. Die Eheleute erschienen am Morgen nicht zum Studium, und als sie mit Erlaubnis ihrer Verwandten die Tür aufbrachen, fanden sie die Toten mit den typischen Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung“, sagte Nebitow.

Er wies darauf hin, dass im selben Haus im vierten Stock (auf demselben Treppenabsatz) auch die Leiche eines 17-jährigen Mädchens gefunden wurde, das ebenfalls an einer Vergiftung starb.

„Beide Wohnungen sind mit Gasheizkesseln ausgestattet“, sagte der regionale Polizeichef.

Ihm zufolge arbeiten jetzt Polizeibeamte, Kriminaltechniker und der Gasdienst am Ort des Geschehens. Die Evakuierungsmaßnahmen sind noch im Gange.

„Ich fordere alle auf, dringend die Funktionsfähigkeit von Heizgeräten, einschließlich Gaskesseln, zu überprüfen. Seien Sie sich bewusst, dass bei fehlendem Licht die Lüftungsanlagen nicht richtig funktionieren können. Wenn Sie Gas riechen, schließen Sie den Gashahn, lüften Sie den Raum und benachrichtigen Sie den Gasdienst“, – fasst Nebitov zusammen.

Zuvor waren zwei Schwestern in der Region Kiew an einer Pilzvergiftung gestorben. Der ältere war 18 und der jüngere neun Jahre alt.

Das Präsidialamt reagierte auf die Vergiftung von Eindringlingen in Saporischschja.