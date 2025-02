In einer Reihe von Regionen der Ukraine gibt es Notstromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den Regionen Dnipro und Donezk werden auf Anweisung von Ukrenerho Notstromausfälle eingeführt, berichtet DTEK. Die Gründe für die Ausfälle werden nicht genannt. „Im Falle von Änderungen werden wir Sie umgehend über unseren Telegramkanal informieren“, so das Unternehmen in einer Erklärung. Zuvor wurden auch in den Regionen Kirowohrad, Poltawa und Sumy Stromausfälle gemeldet. Zur Erinnerung: In sieben Regionen des Landes werden aufgrund eines russischen Raketenangriffs am Morgen des 1. Februar Notstromausfälle eingeführt.