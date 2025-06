Die Schweiz hat zum ersten Mal seit vier Jahren eine Deflation zu verzeichnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das letzte Mal, dass die Inflation in der Schweiz negativ war, war vor etwas mehr als vier Jahren, im März 2021.

Die Verbraucherpreise in der Schweiz sind im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1% gesunken. Dies teilte das Bundesamt für Statistik am Dienstag, den 3. Juni, mit.

Es wurde zum ersten Mal seit März 2021 eine Deflation verzeichnet.

Die Preise für Transportdienstleistungen im Land fielen im vergangenen Monat um 3,7 Prozent, Haushaltswaren und Dienstleistungen verbilligten sich um 2,6 Prozent und Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 0,3 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Preise für Alkohol und Tabakwaren um 1,6 Prozent, für Restaurant- und Hoteldienstleistungen um 1,3 Prozent und für Versorgungsleistungen und Energie um 1,1 Prozent.

Die Kerninflation, bei der die Kosten für frische Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt werden, verlangsamte sich im Mai im Jahresvergleich auf 0,5 Prozent (April: 0,6 Prozent).

Die Schweizer Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, nachdem sie im April unverändert geblieben waren.

Deflation gilt als gefährlich für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes: Die Kosten des Geldes steigen, was die Konsumtätigkeit und die Investitionen verringert. Die Menschen verschieben ihre Ausgaben in der Hoffnung auf einen weiteren Preisrückgang, was eine wirtschaftliche „Abwärtsspirale“ in Gang setzt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die internationale Agentur Fitch Ratings eine neue Prognose für die ukrainische Wirtschaft erstellt hat. Die wirtschaftliche Erholung der Ukraine hat sich verlangsamt: Im vergangenen Jahr wuchs das reale BIP um 2,9 Prozent. Im Haushalt der Ukraine klafft ein „Loch“. Wie es „geflickt“ werden soll