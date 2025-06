Nachrichten am 3. Juni: eine Fliegerbombe zerstört einen Aufzug, eine Milliarde von der Weltbank

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Die Reparatur des Fernsehturms. Am 29. Mai beauftragte der Konzern für Rundfunk, Radio und Fernsehen die Firma Tias-Bud LLC nach einer Ausschreibung mit der Reparatur des Kiewer Fernsehturms für 180,86 Millionen Hrywnja.

Über den Angriff auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Eine russische Fliegerbombe zerstörte den Aufzug der Unternehmensgruppe Prometey, die zu den größten landwirtschaftlichen Betrieben der Ukraine gehört.

Etwa eine Milliarde für die Ukraine. Das Finanzministerium arbeitet mit der Weltbank an einem neuen Kreditvertrag zur Unterstützung von Reformen – der Development Policy Operation (DPO) – im Wert von mindestens 1 Milliarde Dollar.

Über Zahlungen in Russland. In Baschkortostan (Russische Föderation) wurde eine einmalige Zahlung für die Unterzeichnung eines Vertrages zur Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine gekürzt.

Über die Privatisierung. In Lemberg fand eine Auktion zur Privatisierung des Gebäudes einer ehemaligen Poliklinik in der Jefremowa-Straße 59 im Bezirk Frankiwsk des Regionalzentrums statt.

EP-Exklusivberichte

Das Ende der „Knechtschaft“? Welche Folgen hat die Nichtbezahlung der „Jaresko-Anleihen“?

Die Ukraine ist Hunderte von Millionen Dollar für ihre BIP-Schuldscheine im Rückstand. Welche Folgen wird dies für den Staat haben und warum bezeichnen Regierungsvertreter dieses Instrument als Fessel?

Hausratversicherung gegen Kriegsrisiken: Welche Unternehmen bieten sie an?

Wie funktioniert eine Hausratversicherung, welche Bedingungen bieten die Versicherungsgesellschaften an und wie viel kostet sie?