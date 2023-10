Zum ersten Mal hat der Feind gleichzeitig Raketen und UABs abgeschossen - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während des Beschusses der Ukraine am Samstagabend haben die russischen Aggressoren zum ersten Mal gleichzeitig Marschflugkörper und gelenkte Luftbomben (UABs – Anm. d. Red.) abgefeuert. Dies berichtete Natalija Humenjuk, Leiterin des Gemeinsamen Koordinations-Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine, in einem am 21. Oktober ausgestrahlten TV-Marathon.

„Dies ist definitiv ein Versuch des Feindes, einen Raketenangriff so effektiv wie möglich für sich zu nutzen, denn sie wissen, dass wir nicht mit UABs arbeiten können“, sagte sie.

Laut Humenjuk wurden in dieser Nacht von taktischen Flugzeugen aus fast gleichzeitig gelenkte Luftbomben auf Gebiete an der Frontlinie und Marschflugkörper wie Ch-59 auf nachfolgende Gebiete der zweiten Vorbereitungsstufe, zum Beispiel auf Krywyj Rih, Region Mykolayiv, geschickt. Auch Schlagdrohnen wurden eingesetzt.

„Alles geschah gleichzeitig und zielte darauf ab, die Luftabwehr zu erschöpfen und ein maximales Ergebnis zu erzielen“, erklärte Humenjuk.

Wir möchten daran erinnern, dass der Feind am Abend des 20. Oktober zweimal Krywyj Rih mit Drohnen und Raketen angegriffen hat. Es gibt Opfer unter der Zivilbevölkerung.