Etwa 20 durch russischen Beschuss beschädigte Wohngebäude in Kiew wurden wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa 20 Wohngebäude in der Hauptstadt, die am stärksten von russischem Beschuss betroffen waren, sind restauriert worden und die Menschen sind in ihre Wohnungen zurückgekehrt.

Dies teilte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko im Kiewer Fernsehsender mit.

„Die Restaurierung der durch russische Raketenangriffe beschädigten Gebäude in der Hauptstadt geht weiter. In naher Zukunft wird die Hauptstadt insbesondere zwei Häuser im Stadtteil Holosiivskyi restaurieren, die durch den Angriff am 7. Februar erheblich beschädigt wurden“, sagte der Bürgermeister.

Ihm zufolge wird die Hauptstadt in naher Zukunft insbesondere die Häuser in der Zabolotnoho-Straße 60 und 62 im Stadtteil Holosiivskyi restaurieren.

„Zwei Tage nach der Tragödie war der vorläufige Untersuchungsbericht fertig. Wir führen derzeit eine detaillierte Untersuchung durch, auf deren Grundlage wir ein Projekt für die Restaurierung der Gebäude entwickeln werden. Außerdem werden die städtischen Behörden regelmäßige Treffen mit Initiativgruppen von Anwohnern abhalten, um sich über den Fortschritt des Wiederaufbaus zu informieren“, sagte Vitali Klitschko.