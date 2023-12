Etwa viertausend Lastwagen stehen an den Grenzen Schlange - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa viertausend Lastwagen stehen an den Grenzen der Ukraine zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien Schlange. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes Andrij Demchenko, berichtet Ukrinform.

An der Grenze zu Polen bilden sich die größten Schlangen – mehr als zweitausend Lastwagen.

„In den Richtungen, in denen die Sperrung weitergeht, warten nach Angaben der polnischen Grenzbeamten für den Morgen mehr als 2 000 Lastwagen: Shegini – 1 000, Rava-Russkaya – 500, Krakivets – 550“, sagte Demchenko.

Ihm zufolge ist der Kontrollpunkt Yahodyn nicht mehr blockiert. Im Laufe des vergangenen Tages haben über 1100 Lastwagen die Grenze in diese Richtung überquert.

An der Grenze zur Slowakei warteten seit heute Morgen 580 Lastwagen auf die Durchfahrt in die Ukraine in Richtung des Kontrollpunkts Uschhorod. Die Blockade der aus der Ukraine kommenden Lastkraftwagen wurde vorübergehend aufgehoben. Bis heute Morgen waren 800 Lastwagen in der Warteschlange für die Ausreise aus der Ukraine registriert.

An der Grenze zu Ungarn warteten am Morgen 160 Lastwagen auf die Einreise in die Ukraine in Richtung des Grenzübergangs Tisa.

An der Grenze zu Rumänien in Richtung Ukraine in Richtung des Kontrollpunkts Porubnoe warteten 900 Lastwagen auf die Durchfahrt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. November polnische Spediteure an der polnisch-ukrainischen Grenze gestreikt haben. Sie fordern die Aufhebung der Visafreiheit für die Ukraine. Später schlossen sich auch Spediteure aus anderen Ländern der Blockade an.