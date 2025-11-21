In Europa sind die Gaspreise auf den niedrigsten Stand seit 2024 gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die niederländischen Dezember-Futures, die Benchmark für Gas in Europa, wurden 3,1 Prozent niedriger bei 30,20 € pro Megawattstunde gehandelt.

Die europäischen Gasfutures fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2024, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugestimmt hatte, an einem Friedensplan mit den USA und Russland zu arbeiten, und die Prognosen für wärmeres Wetter die Aussichten für die Heizungsnachfrage verschlechterten. Dies wird von Bloomberg berichtet.

Obwohl die Russische Föderation, ehemals der führende Gaslieferant der Europäischen Union, heute nur noch mehr als 10 Prozent der Importe des Brennstoffs abdeckt. Zusätzliche Energieexporte aus der Russischen Föderation auf den Weltmarkt, einschließlich Öl, könnten die Preise unter Druck setzen.

Außerdem deuten die jüngsten Wettervorhersagen für Ende November und Anfang Dezember auf eine Rückkehr der Temperaturen in Nordwesteuropa in die Nähe oder über die saisonalen Normen hin, was ebenfalls die Heizungsnachfrage verringern könnte. In letzter Zeit waren die kurzfristigen Prognosen unbeständig, was die Händler in Alarmbereitschaft versetzt.

Berichten zufolge sinken die Erdgasvorräte angesichts der aktuellen Kältewelle, die das Abpumpen beschleunigt, weiter und die Lager sind jetzt zu weniger als 81 Prozent gefüllt.