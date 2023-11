Fünf Regionen haben die Herbstaussaat abgeschlossen - Minagro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine sät Wintergetreide aus, fünf Regionen haben die Herbstaussaat bereits abgeschlossen. Dies berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik.

Bis Ende Oktober wurden bereits 4 Millionen 211 Tausend Hektar ausgesät, und zwar: Weizen – 3 733 Tausend Hektar, Gerste – 403 Tausend Hektar, Roggen – 76 Tausend Hektar. In der Region Dnipropetrowsk haben die landwirtschaftlichen Erzeuger mehr Wintergetreide ausgesät – 460,5 Tausend Hektar.

In dieser Woche wurde die Aussaat von Wintergetreide von den Landwirten in der Region Iwano-Frankiwsk vollständig abgeschlossen. Dies ist die fünfte Region, in der die Herbstaussaat abgeschlossen wurde. In den Regionen Wolhynien, Transkarpaten, Saporischschja und Poltawa ist die Aussaat von Wintergetreide abgeschlossen.