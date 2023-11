Ein Fabrikgebäude wurde durch Beschuss in Wowtschansk beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben russische Truppen die Front- und Grenzsiedlungen in der Region Charkiw weiter beschossen, wobei insbesondere Wowtschansk und Kupjansk unter Beschuss gerieten. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, am 4. November.

Er stellte fest, dass durch den Beschuss von Wowtschansk das Gebäude einer Ölförderanlage und das Fundament eines zuvor zerstörten Wohngebäudes beschädigt wurden.

Der Feind startete einen Raketenangriff auf die Außenbezirke von Kupjansk.

Außerdem wurden Pletenovka im Bezirk Tschuhujiw, Blagodatovka, Dvurechnaya, Sinkovka, Petropavlovka, Berestovoye im Bezirk Kupjansk und andere Siedlungen beschossen.

„Im Laufe des Tages sind keine Opfer unter der Zivilbevölkerung zu beklagen“, betonte der Leiter der Region.

Wir werden daran erinnern, dass die Truppen der Russischen Föderation im Laufe des vergangenen Tages 97 Mal das Gebiet Cherson beschossen und fünf Zivilisten verwundet haben.

