Der Feind bereitet eine neue Offensive auf Orechiw vor - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Saporischschja haben die russischen Aggressoren Reserven in Richtung Orechiw angehäuft und bereiten sich auf eine Offensive vor. Darüber sagte der Sprecher der operativ-strategischen Gruppierung der Truppen (OSUV) Tavria Dmitry Likhovoy in der Sendung des TV-Marathon am Mittwoch, 14. Februar.

„Auf der Orechiwsky Richtung herrscht eine sehr relative Ruhe. Obwohl der Beschuss weitergeht. Eine neue feindliche Offensive wird dort erwartet. Denn die personelle Gruppierung des Feindes, die sich dort versammelt hat, hat in etwa das gleiche Ausmaß wie in Richtung Avdeevsk“, sagte er.

Ihm zufolge bleiben die Hauptrichtungen, auf die die Russen ihre Angriffsaktionen konzentrieren werden, traditionell Awdijiwka und die Richtung Marjinka zum Dorf Novomikhailovka. Dort versuchen sie, die östlichen Außenbezirke des Dorfes zu erobern und erleiden dabei schwere Verluste.

„Der Feind bereitet sich auf die erwartete Offensive vor. Er zieht Reserven ab, bereitet sich auf neue Aktionen vor. Wir sehen das. Wir bereiten uns darauf vor“, versicherte Likhovoy.

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass die Streitkräfte der Ukraine in Awdijiwka logistische Notwege vorbereiten. Im Moment ist die Situation an der Kampflinie dort sehr dynamisch und kann sich buchstäblich jede Stunde ändern.