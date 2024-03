Der Feind beschoss ein Ukrenergo-Umspannwerk in der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 9. März griff der Feind eine Ukrenergo-Umspannstation in der Region Saporischschja mit einem unbemannten Luftfahrzeug an.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Die Russische Föderation hat ein 330-kV-Umspannwerk mit einem unbemannten Luftfahrzeug beschossen. Durch den Beschuss wurde die Ausrüstung des Umspannwerks nicht beschädigt, so dass es zu keinen Stromausfällen kam.

Es gab keine Todesopfer.

Insgesamt gibt es keine Stromknappheit im Stromnetz. Ein Block in einem der Wärmekraftwerke wurde für Notreparaturen außer Betrieb genommen.

Das Unternehmen hat 15 Blöcke und 2 Gebäude eines Wärmekraftwerks in Reserve, die im Bedarfsfall genutzt werden können. Kommerzielle Stromimporte und -exporte sind ebenfalls geplant.

