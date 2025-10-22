Der Feind griff Fahrzeuge der Ukrposhta in der Region Sumy an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die russische Armee hat innerhalb von zwei Tagen zwei Fahrzeuge von Ukrposhta in den Grenzgebieten der Region Sumy angegriffen.

Dies teilte der CEO des Unternehmens, Igor Smelyansky, mit.

Ihm zufolge haben die Fahrzeuge glücklicherweise überlebt. Die Besatzungen wurden evakuiert und sind in Sicherheit.

„In den Dörfern, auf die diese Fahrzeuge zufuhren, leben mehr als 10.000 Menschen. Wir sind die einzigen, die dort arbeiten, und jeden Tag versuchen wir, ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und der Notwendigkeit zu finden, diejenigen zu unterstützen, die zurückgeblieben sind“, sagte Smelyansky.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 28. August wurde eines der Büros von Ukrposhta in Kiew bei einem feindlichen Angriff getroffen.

Am 10. September griffen die Russen das stationäre Büro der Ukrposhta in Novodonetsk in der Region Donezk an, das der Frontlinie am nächsten lag.

Am 23. September wurde das Postamt von Ukrposhta in Tatarbunary, Region Odessa, bei einem feindlichen Beschuss erheblich beschädigt.