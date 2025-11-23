Der Feind hat in der Oblast Donezk die Energietechniker von DTEK mit einer Drohne angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Eine feindliche Drohne hat ein Auto der Energietechniker von DTEK im Frontgebiet der Oblast Donezk angegriffen.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Der Angriff fand heute, am 23. November, statt und die Stromtechniker konnten entkommen, keiner von ihnen wurde verletzt.

Zur Erinnerung:

Die Stromtechniker von DTEK haben nach dem russischen Beschuss die Stromversorgung von mehr als 10.000 Familien in der Oblast Odessa wiederhergestellt.

In der Nacht zum 23. November griff der Feind mit 98 UAVs an, darunter etwa 60 Schaheds. Die Luftwaffe meldete den Abschuss oder die Vernichtung von 69 dieser Drohnen.

In der Region Odessa verursachten feindliche Drohnenangriffe Brände in Einrichtungen der Energieinfrastruktur und in einem ehemaligen Industriegebäude, die von der Feuerwehr schnell gelöscht wurden.