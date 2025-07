Der Feind hat die Region Saporischschja angegriffen: es gibt Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ehefrauen wurden verwundet: eine 60-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann; ein Privathaus wurde durch den Beschuss beschädigt.

In der Nacht zum 15. Juli hat die russische Armee einen Artillerieangriff auf Gulyaypol in der Region Saporischschja durchgeführt. Zwei Menschen wurden verletzt. Infolge des Angriffs feindlicher Drohnen in Saporischschja und dem Bezirk kam es zu mehreren Bränden. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja Ivan Fedorow in Telegram.

Die Angreifer griffen etwa in der zweiten Stunde des Morgens Gulyaipole an, sagte der Beamte.

„Der Feind hat die Stadt mit Artillerie beschossen. Die Eheleute wurden verwundet: eine 60-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann. Ein Privathaus wurde durch den Beschuss beschädigt“, heißt es in seiner Nachricht.

Ihm zufolge greift der Feind seit dem Abend des 14. Juli Saporischschja und den Bezirk Saporischschja mit unbemannten Flugzeugen an.

„Es hat mehrere Brände gegeben. Im Moment haben die Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes das Feuer lokalisiert“, fügte Fedorow hinzu.

Die Explosionswelle und die Schrapnelle haben den Hangar und das Verwaltungsgebäude der Infrastruktureinrichtung beschädigt, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurden in der Region Sumy in der Nacht des 14. Juli bei dem russischen Angriff zwei Männer getötet. Vier Bewohner eines der Wohnhäuser wurden verwundet – darunter ein 7-jähriges Kind. Eine 30-jährige Mutter und ihr Sohn wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Eine weitere 30-jährige Frau wurde operiert.