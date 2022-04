Der Feind hat Solote und einen Sportkomplex in Kreminna beschossen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen hören nicht auf, bewohnte Gebiete in der Region Luhansk zu beschießen. Mindestens zwei Menschen wurden in Solote getötet, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Sergej Gaidai, mitteilte.

„Mindestens zwei Menschen wurden von der russischen Armee getötet und vier verletzt, als die Stadt Solote beschossen wurde. Darüber hinaus wurden mehrere andere Häuser in der Ortschaft beschädigt. Zwei weitere Häuser brannten in Kamyshevakha in der Gebietskörperschaft Popasnya“, so der Gouverneur.

Die russische Armee griff auch den Olympus-Sportkomplex in Kremenna an, wo eine Fläche von 2.400 Quadratmetern brannte.

„Der Artilleriebeschuss von Kremenna wurde am 17. April fortgesetzt und nahm in der Nacht an Häufigkeit und Stärke zu. Sieben Wohnhäuser, Nebengebäude und Waldabfälle fingen Feuer… Russische Granaten treffen die lokale Sportinfrastruktur. Insbesondere traf es den im Rahmen des Programms des ukrainischen Präsidenten Velyke Budivnytstvo neu gebauten Sportkomplex Olimp, in dem Vertreter der ukrainischen Olympiamannschaft trainierten… Die Rettungskräfte sind vor Ort und versuchen, die Flammen zu lokalisieren“, betonte Haidai.

Der Leiter der OVA fügte hinzu, dass auch Wohngebiete in Rubizhne betroffen waren – sieben Anwohner wurden unter den Trümmern von drei Häusern evakuiert, zwei wurden ins Krankenhaus eingeliefert…