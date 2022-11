Feindlicher Beschuss im Gebiet Dnipropetrowsk, Frau verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 10. November beschossen russische Truppen den Bezirk Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Walentyn Resnitschenko.

Er gab an, dass die Russen mehrere Raketenwerfer und schwere Artillerie auf Siedlungen in drei Gemeinden – Marganetskaya, Krasnogrigoryevskaya und Nikopolskaya – abfeuerten.

„Eine 80-jährige Frau wurde in Nikopol verletzt. Sie wurde medizinisch versorgt und wird zu Hause behandelt. In der Stadt wurden zehn mehrstöckige und private Häuser, eine Tankstelle, eine Gasleitung und Stromleitungen beschädigt. Feindliche Granaten haben einen Brand in einem Privathaus verursacht“, betonte der Gouverneur.

Reznichenko fügte hinzu, dass es in den Gemeinden Marganets und Krasnohrihoriivka keine Verletzten gab. Häuser und Stromnetze wurden in Krasnohryhiryivska beschädigt…