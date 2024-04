Feindlicher Beschuss in der Region Donezk: zwei Menschen wurden getötet und ein weiterer verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei feindlichem Beschuss in Krasnogorovka, Novoalexandrovka und Selidovo in der Region Donezk sind zwei Menschen getötet und eine weitere Person verwundet worden. Darüber berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin in seinem Telegram-Kanal.

„Bezirk Pokrowski. Eine Person starb in Krasnogorovka, eine weitere – in der Gemeinde Novoalexandrovka Grodovska. Vier Privathäuser wurden in der Gemeinde Novogrodovska beschädigt. In Selidovo wurde eine Person verletzt und 14 Privathäuser wurden beschädigt. In der Gemeinde Kurakhovska wurden Verwaltungsgebäude und drei Privathäuser in Ostrom, zwei Privathäuser und ein Industriegebiet in Kurakhovka beschädigt“, schrieb er.

Der Beschuss beschädigte vier Häuser in Jampol in der Gemeinde Lyman, 11 Privathäuser, drei Wohnhäuser und zwei Nichtwohngebäude in der Gemeinde Chasovoyarsk und ein Haus in Sewersk.

Der Feind beschoss Yampolevka, Terny und die Nachbarschaft der Gemeinde Konstantinovskaya.

Insgesamt beschossen die Russen im Laufe des Tages 15 Mal Siedlungen in der Region Donezk. Aus der Frontlinie wurden 130 Menschen evakuiert, darunter 19 Kinder.

