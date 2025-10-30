Ein Fernsehturm im Zentrum von Tschernihiw wurde durch russischen Beschuss beschädigt: Die Anwohner werden gebeten, sich von dem Gebäude fernzuhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Fernsehturm im Zentrum von Tschernihiw wurde durch russischen Beschuss beschädigt. Die Anwohner werden gebeten, dem Gebäude fernzubleiben, während Arbeiten zur Stabilisierung des Gebäudes durchgeführt werden.

Quelle: Stadtverwaltung Tschernihiw, Suspilne

Übersetzung: .* „Als Folge des Angriffs auf den Fernsehturm durch russische Truppen (am 29.10.2025) im Zentrum von Tschernihiw wurde das Gebäude beschädigt.

Um mögliche Notfälle zu verhindern und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, werden in naher Zukunft Arbeiten zur Stabilisierung des Bauwerks durchgeführt.“