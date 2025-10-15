In Sumy sind Explosionen zu hören, in der Stadt gibt es Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute Nachmittag ereignete sich in Sumy eine Explosion. Derzeit gibt es Stromausfälle in der Stadt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe.

Heute um 11:45 Uhr warnte die Luftwaffe die Einwohner von Sumy, wegen der Gefahr eines feindlich gelenkten Luftangriffs in Deckung zu gehen.

Wenige Minuten später meldete das Militär, dass sich eine feindliche Drohne Sumy von Osten her nähert.

Anwohner berichteten, dass die gelenkte Luftbombe außerhalb der Stadt fiel, aber eine russische Kamikaze-Drohne, auch bekannt als Geranium-3, schwebte immer noch über Sumy selbst.

Gleichzeitig meldeten die Anwohner, dass in einigen Gebäuden der Stadt der Strom ausgefallen sei.

Angriffe auf die Ukraine am 15. Oktober

Es ist auch erwähnenswert, dass die Russen in dieser Nacht die Region Dnipro angriffen.

Nach Angaben der Luftwaffe schossen die ukrainischen Verteidiger in der Nacht zum 15. Oktober fast 40 feindliche Drohnen ab, aber mehrere Schaheds trafen dennoch ihre Ziele. Infolgedessen wurden Zerstörungen und Brände in der Region gemeldet.

Außerdem wurde ein 19-jähriger Mann bei dem Angriff verletzt und in einem Krankenhaus in mäßigem Zustand eingeliefert.

Darüber hinaus griffen die Angreifer die Region Tschernihiw an. Insbesondere brach in einer zivilen Einrichtung in Tschernihiw ein Feuer aus, und eine Drohne traf ein Wohnhaus in Semeniwka.