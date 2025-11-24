Die Gaspreise in Europa sind inmitten der Gespräche zwischen der Ukraine und den USA auf ein Rekordtief gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Gaspreise in Europa sind aufgrund steigender Importe, der Erwärmung und der Verhandlungen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine zum ersten Mal seit Mai 2024 unter 30 € pro Megawattstunde gefallen.

Bloomberg schreibt darüber.

Die Gas-Futures am europäischen Gashub in den Niederlanden wurden am Montag um 10:31 Uhr mit 29,34 Euro pro Megawattstunde gehandelt, fast halb so viel wie im Februar dieses Jahres.

Seit Anfang des Jahres sind die Gaspreise in Europa um 39% gefallen.

Die Gaspreise sind immer noch höher als vor der Energiekrise von 2022, als die in die Höhe schießenden Terminpreise auf dem ganzen Kontinent eine Lebenshaltungskostenkrise auslösten.

Dies ist jedoch nur ein Bruchteil der Spitzenwerte, die in jenem Jahr erreicht wurden, und es wird erwartet, dass zusätzliche Lieferungen aus den USA und anderen Ländern in den kommenden Jahren zu einer Senkung der Preise beitragen werden.

„Es ist immer noch schwierig, die Auswirkungen der niedrigeren Gaspreise in Europa auf die ukrainischen Erdgaspreise zu beurteilen. Gleichzeitig hat der ukrainische Markt in den letzten Monaten eine gewisse Abhängigkeit von den Schwankungen auf dem europäischen Markt gezeigt, was auf die aktiven kommerziellen Erdgasimporte zurückzuführen ist. Die Preise auf dem heimischen Markt liegen nach wie vor etwa 10 € pro Megawattstunde über den Preisen in Europa“, schreibt die Fachzeitschrift Expro.

Zur Erinnerung:

Die Ölpreise legten am Montag, den 24. November, eine Verschnaufpause ein, nachdem sie in der vergangenen Woche um etwa 3% gefallen waren, da die Anleger die Chancen einer US-Zinssenkung gegen die Aussicht auf eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine abwägten, die durch eine Lockerung der Sanktionen mehr russische Lieferungen ermöglichen könnte.