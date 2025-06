Die Gasreserven in den ukrainischen Speichern sind um ein Viertel niedriger als im letzten Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 6. Juni überstiegen die Erdgasreserven in den unterirdischen Gasspeichern der Ukraine (UGS) 7 Mrd. m3. Sie sind zu 22,6% gefüllt.

Dies geht aus den Daten von ExPro hervor.

„Im Vergleich zum letzten Jahr enthalten die Speicher 25,6% oder 2,4 Mrd. m³ weniger Gas. Die diesjährigen Reserven bleiben die niedrigsten seit mindestens 11 Jahren, aber der Abstand zum letzten Jahr verringert sich“, heißt es in der Studie.

Die Analysten stellen fest, dass die Gasinjektionsmengen weiterhin höher sind als im letzten Jahr. So wurden in der ersten Juniwoche 295 Millionen Kubikmeter Erdgas in ukrainische Untergrundspeicher gepumpt, fast doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt wurden seit Beginn der diesjährigen Gasspeichersaison (17. April) 1,6 Mrd. m³ Erdgas in die Speicher gepumpt, 20% mehr als im letzten Jahr.

Um es kurz zu machen:

Am 17. April stellte die Ukraine von der Gasförderung aus unterirdischen Gasspeichern auf die Gaseinspeisung um.

Im April 2025 pumpte die Ukraine 258 Millionen Kubikmeter Erdgas in unterirdische Gasspeicher (UGS).