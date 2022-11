Im Gebiet Kirowohrad starb ein Kind an COVID-19

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Gebiet Kirowohrad starb ein Kind aus der Gemeinde Gaivoronskaya am Coronavirus. Dies teilte das Regionale Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention in Kirowohrad am Freitag, den 4. November, mit.

Am letzten Tag wurde ein Todesfall registriert, ein Kind aus Gaivoronskaya TG starb – so der Bericht.

Ebenfalls am letzten Tag wurden 85 neue Fälle von COVID-19 in der Region registriert, 76 Erwachsene und neun Kinder erkrankten, 89 Patienten erholten sich.

Über 5 Tausend Kinder im Alter von 12-17 Jahren wurden in der Region Kirowohrad gegen das Coronavirus geimpft.