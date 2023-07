Gefälschter Kaffee "gedeiht" in der Ukraine - Hetmanzew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Markt für gefälschten Kaffee macht in der Ukraine 30 Prozent aus, wobei massenhaft Fälschungen von Weltmarken für Instantkaffee verkauft werden, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew.

„Nachahmungen und Fälschungen globaler und ukrainischer Marken blühen, ebenso wie der Verkauf unter Marken auf Märkten und über das Internet von etwas, das nicht als Kaffee bezeichnet werden kann und aus Maltodextrin besteht“, sagte er.

Hetmanzew erklärte, dass Maltodextrin eine Substanz ist, die bei der Herstellung von gefälschtem Kaffee anstelle von echtem Kaffee dem Instantkaffee zugesetzt wird. Diese Information erhielt er bei einem Treffen mit Kaffeeproduzenten.

„Die Situation auf dem Markt ist sowohl schrecklich als auch typisch für unser Land. 30 % des Marktes liegen im Dunkeln. Granulierter Kaffee wird zu einem niedrigeren Zollwert als grüne Bohnen eingeführt“, so Hetmanzew.

Er deutete in dem Bericht an, dass es in der Ukraine „mehrere Familien von Geschäftsleuten“ gibt, die dieses „Geschäft“ betreiben.

„Die Unternehmen … wollen nur eines – die Verpflichtung des Staates erfüllen, dafür zu sorgen, dass der Markt legal und transparent funktioniert. Daran sind sowohl die Kaffeekonsumenten als auch der Staat selbst, der das Geld für die Armee eintreibt, interessiert. Dies liegt nicht im Interesse einiger weniger „Geschäftsleute“, die eine Super-Familie gegründet haben und unter fremden Marken ein superprofitables Geschäft betreiben, ohne Steuern zu zahlen und auf Kosten unserer Gesundheit“, sagte Hetmanzew.