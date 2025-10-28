Das Gehalt für die Berechnung der Renten in der Ukraine ist um mehr als 1.300 Hrywnja gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Pensionsfonds hat einen starken Anstieg des durchschnittlichen Gehalts (Einkommens) in der Ukraine verzeichnet, das bei der Rentenberechnung berücksichtigt wird. Im September ist es um mehr als Hrywnja 1.300 gestiegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Pensionsfonds.

„Am 27. Oktober 2025 wurde der Indikator des durchschnittlichen Gehalts (Einkommens) in der Ukraine, von dem die Versicherungsprämien gezahlt wurden und der gemäß dem Gesetz der Ukraine „Über die staatliche Rentenpflichtversicherung“ für die Berechnung der Renten berücksichtigt wird, für September 2025 genehmigt“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Pensionsfonds beträgt das Durchschnittsgehalt Hrywnja 21.190,31.

Seit Anfang des Jahres ist das Durchschnittsgehalt für die Berechnung der Renten um fast 2.530 Hrywnja gestiegen, wobei der höchste Wert in diesem Jahr im Juni verzeichnet wurde – 22.336 Hrywnja 81 Kopeken.

Zum Vergleich: