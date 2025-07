Wer erhält die höchsten Pensionen in der Ukraine: Bewertung der Zahlungen an Richter und Staatsanwälte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Richter und Staatsanwälte erhalten die höchsten Pensionen. Die Zahlungen werden durch Sondergesetze festgelegt, die von der Werchowna Rada verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, auf Facebook.

Der Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes“ veröffentlichte eine Antwort des Pensionsfonds der Ukraine auf seine Anfrage. In seiner Anfrage an den Pensionsfonds bat er um Einsicht in die 20 höchsten Renten für verschiedene Kategorien von Sonderrentnern.

Hetmanzew hat einige von ihnen veröffentlicht:

Richter – 390 Tausend Hrywnja ist die höchste Rente, die bedingte Top 20 wird durch eine Rente von fast 320 Tausend abgeschlossen.

Staatsanwälte – 219 bzw. 119 Tausend.

Den Angaben zufolge erhält nur ein Abgeordneter eine Pension von 245.900 Hrywnja, während die übrigen in dieser Rangliste Pensionen zwischen 21.800 und 59.800 Hrywnja erhalten.

Hetmanzew erinnerte daran, dass der Prozess der Prüfung eines Gesetzentwurfs zur Abschaffung der Sonderrenten für Staatsanwälte im Gange ist. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, den Widerstand zu überwinden und das Gesetz in zweiter Lesung zu verabschieden“, schrieb er.

Pensionen von Richtern und Staatsanwälten

Nach Angaben des Pensionsfonds der Ukraine erhalten die Richter im Jahr 2024 die höchsten Zahlungen. Die durchschnittliche Lebenszeitrente von 3769 Richtern betrug 99.700 Hrywnja.

Staatsanwälte hatten die zweithöchsten durchschnittlichen Sonderrenten – Hrywnja 21.900. Diese Sonderrenten wurden an 5.851 Personen gezahlt.

Zur Erinnerung: In der Ukraine genießen Sonderrentner drei Arten von Vorteilen: eine kürzere ruhegehaltsfähige Dienstzeit, ein niedrigeres Rentenalter und einen höheren Prozentsatz ihres Gehalts.

Nach Angaben des Ministeriums für Sozialpolitik hat jeder fünfte Ukrainer Anspruch auf einen Vorruhestand