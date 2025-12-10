Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in den fast vier Jahren des Krieges gegen die Ukraine belaufen sich auf 1.183.620 Menschen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 1.010 russische Angreifer vernichtet und verwundet. Die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg beliefen sich auf 1.183.620 Menschen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Seite auf Facebook mit.

Die Gesamtverluste des Gegners im Kampf vom 24.02.22 bis zum 10.12.25 betrugen vorläufig:

personal – etwa 1.183.620 (+1.010) Personen; Panzer – 11.404 (+1) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.692 (+1) Einheiten; Artilleriesysteme – 34.969 (+25) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 89.066 (+177) Einheiten; Fahrzeuge und Tanker – 69.350 (+107) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär der 57. separaten motorisierten Infanteriebrigade russische Eindringlinge neutralisiert hat, die versucht haben, ihre Flagge über einem Gebäude in Wowtschansk, Region Charkiw, zu hissen.

Spezialeinheiten zerstören „Schahed“-Abschussrampe auf der Krim