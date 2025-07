Von 5 bis 9 Tausend Hrywnja: wo die niedrigsten und höchsten Renten in der Ukraine liegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Bewohner der Hauptstadt und der Industrieregionen haben die höchsten Renten in der Ukraine. Im Westen des Landes sind die Renten etwas niedriger.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Pensionsfonds der Ukraine (PFU).

Zum 1. Juli 2025 hat Kiew die höchsten Renten unter den Regionen der Ukraine – 8.857 Hrywnja.

Es folgen die Regionen Donezk (Hrywnja 7.840), Luhansk (Hrywnja 7.322), Dnipro (Hrywnja 7.134) und Kiew (Hrywnja 6.814).

Die niedrigsten Renten gibt es in den Regionen Ternopil (Hrywnja 4.967), Tscherniwzi (Hrywnja 5.137) und Transkarpaten (Hrywnja 5.211).

Renten in der Ukraine

Zur Erinnerung: Die durchschnittliche Rente betrug am 1. Juli 2025 6.410,17 Hrywnja. Die Renten stiegen um Hrywnja 621,12 oder 10,7%.

Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Rentner um 83.908 Personen auf 10.259.722 gesunken.

Mehr als die Hälfte der Ukrainer erhält eine Rente von bis zu 5.000 Hrywnja. Renten von mehr als Hrywnja 10.000 wurden von 1,5 Millionen Ukrainern bezogen. Das sind 14,8% der Gesamtzahl der Rentner.

Nach Angaben des Pensionsfonds der Ukraine gab es im Mai die meisten Rentner in der Oblast Dnipropetrowsk – 874.700 Menschen. Darüber hinaus gibt es 750.100 Rentner in Kiew, 704.400 in der Region Charkiw, 670.400 in der Region Lwiw und 607.200 in der Region Donezk.