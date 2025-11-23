Es ist bekannt, wie viele Menschen eine erweiterte Winterhilfe beantragt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Mittel können 180 Tage lang für die notwendigsten Dinge verwendet werden: warme Kleidung und Schuhe, Medikamente und Vitamine.

Bis heute haben bereits mehr als 150 Tausend Ukrainerinnen und Ukrainer ein erweitertes Programm für die Winterhilfe für die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen beantragt. Dies gab Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko bekannt.

„Mehr als 150 Tausend Ukrainer haben bereits über Diya die Zahlung von 6 500 Hrywnja für bedürftige Kategorien von Bürgern im Rahmen der Winterhilfe beantragt“, stellte sie fest.

Swyrydenko wies darauf hin, dass dies eine Hilfe für diejenigen ist, die in der schwierigen Winterzeit am meisten Unterstützung brauchen.

Der Antrag kann bis zum 17. Dezember 2025 gestellt werden – online über Diya oder offline in der Filiale des Pensionsfonds.

Erinnern Sie sich, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 1. November das Winterhilfspaket angekündigt hat. Seit dem 15. November werden Anträge auf eine Pauschalzahlung von 1000 Hrywnja angenommen. Sie können die Unterstützung für sich selbst und für ein Kind beantragen. Das Ministerkabinett geht davon aus, dass im Winter 2025-2026 zwischen 10 und 14 Millionen Ukrainer das Winterhilfsprogramm in Anspruch nehmen werden. Es sieht eine Pauschalzahlung von 1.000 Hrywnja sowie 6.500 Hrywnja für die am meisten gefährdeten Kategorien vor.