Der Generalstab hat die Daten über die Verluste der Russischen Föderation im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen in der Zeit vom 24. Februar 2022 bis zum 24. Oktober 2025 belaufen sich auf etwa 1.135.080 Menschen.

Die ZSU vernichtete 910 russische Angreifer in 24 Stunden. Die Gesamtverluste der russischen Truppen im Zeitraum vom 24. Februar 2022 bis zum 24. Oktober 2025 betrugen etwa 1.135.080 Menschen. Dies teilte der Generalstab der ZSU mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: