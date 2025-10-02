Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden außerdem einen Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge und 12 Artilleriesysteme zerstört.

Russland hat in den letzten 24 Stunden weitere 980 seiner Angreifer im Krieg gegen die Ukraine verloren. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die gesamten Kampfverluste Moskaus vom 24.02.22 bis zum 02.10.25 beliefen sich vorläufig auf:

personal – etwa 1.112.460 (+980) Personen Panzer – 11.224 (+1) Einheiten gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.296 (+2) Einheiten Artilleriesysteme – 33.336 (+12) Einheiten Mehrfachraketenwerfersystem – 1.507 (+2) Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 65.823 (+271) Einheiten. wir möchten Sie daran erinnern, dass die Soldaten der 102 separaten Brigade der Territorialen Verteidigungskräfte der Streitkräfte der Ukraine Iwano-Frankiwschtschyna in Richtung Saporischschja das schwere Flammenwerfersystem TOS -1 Solntsek zerstört haben.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte eine erfolgreiche Operation mit einer FPV-Drohne durchgeführt, mit der ein russischer Mi-8-Hubschrauber abgeschossen wurde.