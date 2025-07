Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ZSU zerstörte fast 50 russische Geschütze verschiedener Typen, je ein Flugabwehrsystem und einen Mehrfachraketenwerfer sowie Hunderte von Einheiten anderer Ausrüstung.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee 1.120 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 19. Juli, in einer morgendlichen Zusammenfassung mit.

Demnach belaufen sich die russischen Verluste seit Beginn der Invasion auf insgesamt 1.040.950.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*

panzer – 11032 (+0 pro Tag) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23012 (+7) Einheiten Artilleriesysteme – 30531 (+46) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1442 (+1) Einheiten Luftverteidigungsanlagen – 1198 (+1) Einheiten Flugzeuge – 421 (+0) Einheiten Hubschrauber – 340 (+0) Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen undtaktischer Ebene – 46712 (+163) Marschflugkörper – 3492 (+1) Schiffe / Boote – 28 (+0) U-Boote – 1 (+0) Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 55606 (+112) Spezialfahrzeuge – 3932 (+0). Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass russische Söldner aus 28 Ländern in der Ukraine ums Leben gekommen seien. Unter den toten Ausländern, deren Identität die Journalisten feststellen konnten, waren vor allem Bürger aus Tadschikistan und Usbekistan.

Fast ein Drittel der russischen Sträflinge, die in den Krieg zogen, sind bereits gestorben – Hauptdirektion des Geheimdienstes