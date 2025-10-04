Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation mit Stand vom 4. Oktober genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben außerdem mehr als 550 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter 15 Artilleriesysteme.

In den letzten 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee 950 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in der morgendlichen Zusammenfassung am Samstag, den 4. Oktober, mit.

Es wird angegeben, dass sich die gesamten Kampfverluste des Feindes seit Beginn der groß angelegten Invasion vorläufig auf 1.114.380 Menschen belaufen.

