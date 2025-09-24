Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 970 Angreifer ausgeschaltet. Ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, 43 Artilleriesysteme, zwei Flugzeuge und 334 unbemannte Luftfahrzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 24. September 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.104.550 (+970 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11201 (+2) Panzer,

23285 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

33095 (+43) Artilleriesysteme,

1496 (+1) Mehrfachraketenwerfer,

1218 (+0) Flugabwehrsysteme,

426 (+2) Flugzeuge,

345 (+0) Hubschrauber,

62820 (+334) unbemannte Luftfahrzeuge auf operationeller Ebene,

3.747 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boot,

62616 (+130) Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tankern,

3973 (+4) Einheiten von Spezialausrüstung

Wir werden daran erinnern, dass frühere Kämpfer der Hauptdirektion des Geheimdienstes auf der vorübergehend besetzten Krim drei russische Hubschrauber Mi-8 und die Radarstation 55Zh6U Nebo-U getroffen haben. Ukrainische Streitkräfte haben einen russischen „Terminator auf Raupen“ zerstört