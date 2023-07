Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme für den ehemaligen Abgeordneten Jurij Aristov beschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Gericht hat eine vorbeugende Maßnahme für den ehemaligen Abgeordneten Jurij Aristov gewählt. Darüber berichtet das staatliche Büro für Untersuchungen am Freitag, den 28. Juli

„Heute hat das Pechersky-Bezirksgericht von Kiew eine Zwangsmaßnahme in Form einer persönlichen Verpflichtung gegenüber dem Volksabgeordneten gewählt. Er wird verdächtigt, eine offizielle falsche Informationen in offiziellen Dokumenten zu machen, um einen Elite-Urlaub auf Inseln im Indischen Ozean zu organisieren“, – in der Nachricht angegeben.

Das Amt nennt den Namen des Abgeordneten nicht, aber es geht um Juri Aristow, der Mitte Juli mit seiner Frau und seinen Kindern in der Hotelanlage Waldorf Astoria Maldives auf der Privatinsel Ithaafushi auf den Malediven war.

Die Ermittler sind nun dabei herauszufinden, wie es dem Abgeordneten gelang, trotz des Verbots für Beamte, ins Ausland zu reisen, einen Urlaub in einem Resort zu verbringen.