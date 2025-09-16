Es gibt drei Wege, um Putin zu Friedensgesprächen zu bewegen, Ischinger

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensgesprächen mit der Ukraine zu zwingen. Einer davon ist die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen an die Ukraine und die US-Sanktionen.

Das sagte Wolfgang Ischinger, der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Ihm zufolge müssen drei Dinge geschehen, damit Russland in Friedensgespräche eintreten kann. Und die möglichen Hoffnungen Washingtons, dass der Kreml aufgrund wirtschaftlicher Vorteile verhandeln wird, sind einfach nur absichtlich, und dieser Ansatz wird nicht funktionieren.

„Sie müssen also meiner Meinung nach die Waffenlieferungen wieder aufnehmen, das Waffenprogramm wieder aufnehmen und natürlich die Sanktionen verhängen, die bereits vorbereitet wurden, das Sanktionspaket, das im US-Senat vorbereitet wurde“, sagte Ischinger.

Er fügte hinzu, dass ein weiteres Druckmittel auf Moskau darin besteht, dass die Ukraine von den eingefrorenen russischen Vermögenswerten profitiert.

„Ich denke, dass kluge Leute rechtlich akzeptable und finanziell tragfähige Wege finden können, um diese Gelder in die Ukraine zu transferieren“, fügte Ischinger hinzu.

Eine weitere Möglichkeit, Putin zu Friedensgesprächen zu zwingen, besteht nach Ischingers Ansicht darin, Kiew verlässliche Sicherheitsgarantien zu geben.

„Das dritte Element ist eine Sicherheitsgarantie, die Stärkung der Ukraine, was ich die ‚Stachelschweinstrategie‘ nenne“, betonte er.

Gleichzeitig hält Ischinger Gespräche über die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine für verfrüht, was natürlich erheblichen Protest seitens Russlands hervorrufen würde.

Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine