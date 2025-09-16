Es gibt keine freundlichen Absichten in Russland - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das System in Russland wird umgestaltet, um die Möglichkeiten eines Krieges gegen jeden Gegner zu berücksichtigen, sagte der Präsident.

Russland bereitet sich auf einen Krieg gegen „jeden Gegner und zu jedem Zeitpunkt“ vor. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, den 16. September.

„Heute berichtete der Chef des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine. Vor allem über die Situation mit dem Treibstoffsektor in Russland nach unseren weitreichenden Sanktionen. Danke für die Genauigkeit der ukrainischen Drohnenbetreiber, danke an unsere Hersteller sowohl unserer Drohnen als auch unserer Raketen. Man hat das Gefühl, dass die ukrainische Industrie an Schwung gewinnt“, sagte der Staatschef.

Gleichzeitig gab es auch einen Bericht über die Absichten der russischen Führung, auch in Bezug auf andere Länder. „In Russland gibt es keine freundlichen Absichten, das ist noch milde ausgedrückt. Das System dort wird so umgestaltet, dass jederzeit und gegen jeden Feind ein Krieg möglich ist. Dies kann nur durch Sanktionen unterbrochen werden – starke Sanktionen der Welt und unserer Langstrecke“, betonte Selenskyj. Selenskyj erinnerte daran, dass die einzige Möglichkeit, die Feindseligkeiten in der Ukraine zu stoppen, darin besteht, zunächst klare Sicherheitsgarantien zu geben, insbesondere von den Vereinigten Staaten. Drohnenangriffe könnten die Russische Föderation zwingen, die Ölproduktion zu drosseln – Massenmedien