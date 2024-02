Grenzschutzbeamte haben einen Russen aufgespürt, der versucht hat, in die Slowakei einzureisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Grenzschützer in den Vorkarpaten haben einen Russen festgenommen, der versucht hat, illegal in die Slowakei einzureisen. Dies berichtete am Dienstag, den 20. Februar, der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Es wird berichtet, dass die Kamerafalle einen Mann am Rande des Grenzdorfes Onokovtsy aufgenommen hat. Der Mann bewegte sich in Richtung der Grenze.

„Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter schickten die Grenzbeamten der Außenstelle Onokovtsy aus. Es gelang ihnen, den Unbekannten ein paar hundert Meter vor der Grenze zu finden. Er wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera aufgespürt“, heißt es in der Meldung.

Der Mann wurde festgenommen; es stellte sich heraus, dass er ein russischer Staatsbürger ist, er ist 20 Jahre alt.

„Die Gesetzeshüter stellten fest, dass er 2021 in die Ukraine kam und seitdem in Tschernihiw lebt. Der Ausländer beschloss, das Territorium der Ukraine zu verlassen und in die Tschechische Republik zu gehen, wo seine Freunde leben. Er überwachte Internetressourcen und soziale Netzwerke, plante eine Route und kam nach Uschhorod, um in die Slowakei zu gelangen. Der junge Mann wartete die Dunkelheit ab und verließ die Stadt zu Fuß“, fügte der staatliche Grenzdienst hinzu.

Der festgenommene Russe befindet sich in der vorübergehenden Haftanstalt des Grenzkommandos Tschop.

„Nach Feststellung aller Umstände wird er wegen des Versuchs des illegalen Grenzübertritts und der Verletzung der Regeln für den Aufenthalt auf dem Territorium der Ukraine zur administrativen Verantwortung gezogen werden. Über das weitere Schicksal des Russen wird das Gericht entscheiden“, heißt es in der Nachricht.