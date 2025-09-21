Die Guerillas haben die Logistik der russischen Raketenfabrik Atesh gestört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Guerilla sprengte die Eisenbahnschienen, die zu der Raketen- und Drohnenfabrik in Smolensk, Russland, führen.

Quelle: Atesh-Bewegung in den sozialen Medien

Atesh sagte*:* „Agenten unserer Bewegung haben die Eisenbahnschienen in Smolensk gesprengt, die zu einer Flugzeugfabrik führen. In diesem Werk werden Ch-59-Raketen für das russische Verteidigungsministerium hergestellt.“

Einzelheiten: Atesh stellte fest, dass sie die Bestätigung haben, dass „die Logistik der Raketen derzeit gestört ist“.

Nach Angaben der Guerillabewegung werden in dem Werk Raketen, Drohnen und andere Ausrüstung hergestellt.