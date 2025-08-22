Der internationale Sportmeister Olexij Khabarov wurde bei den Kämpfen um die Ukraine getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der internationale Sportmeister Olexij Chabarow wurde im Krieg mit Russland getötet.

Quelle: NOC der Ukraine Niederlassung in Horishni Plavni

Einzelheiten: Olexij Khabarov arbeitete als Stipendiat in der örtlichen Niederlassung des NOC der Ukraine, organisierte Sportveranstaltungen, begeisterte Kinder für den Sport und inspirierte sie durch sein eigenes Beispiel.

Olexij Khabarov war auch der Gründer des Phoenix Shooting Club am Higher Vocational Lyceum und ein mehrfacher ukrainischer Rekordhalter.

Wörtlich: „Olexij war nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch ein Mentor für junge Menschen – er arbeitete als Stipendiat an unserer Abteilung, organisierte zahlreiche Sportveranstaltungen, zog Kinder zum Sport heran und inspirierte sie durch sein eigenes Beispiel.“